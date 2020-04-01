Увеличилось число умерших россиян с коронавирусом

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Санитарная обработка челябинских улиц. Челябинск, троллейбус, медицинские маски, люди в транспорте
Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье и ЧечнеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Московской области и Чеченской Республике скончались двое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Таким образом за все время в России умерло 26 человек.

Скончавшийся в Подмосковье мужчина имел несколько хронических заболеваний почек, печени и сердечно-сосудистой системы. Ему было 59 лет, передает RT, ссылаясь на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области. В Чечне умерла женщина 1938 года рождения. «Она недавно вернулась из столицы», — пишет «Царьград» со ссылкой на ТАСС. О ее смерти сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева.

Ранее оперативный штабе по борьбе с коронавирусом в Москве публиковал данные о том, что в России за все время зарегистрировано 24 смертельных случая. Всего в стране выявлено 2 777 инфицированных новым типом коронавируса, 190 человек выздоровело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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