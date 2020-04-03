РЖД отменяют десятки поездов из-за коронавируса

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Клипарт. Нижневартовск, поезд, закат, вагон, ржд, зарево, вечер
Из-за COVID-19 перестает курсировать ряд поездовФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

РЖД с 7 апреля изменяет расписание внутригосударственного сообщения из-за снижения пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Из-за снизившегося пассажиропотока на многих маршрутах количество поездов уменьшится, а на некоторых их курсирование вовсе прекратится. «Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах», — говорится в сообщении на сайте РЖД.

В частности, будет сокращено количество «Сапсанов», следующих от Москвы до Санкт-Петербурга. Также известно, что будет сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, а 53 отменят.

Отмечается, что пассажирам вернут деньги в случае, если поезд, на который был куплен билет, отменен, а другие даты или маршруты им не подходят.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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