Bloomberg узнал о споре России и Саудовской Аравии из-за новой сделки о добыче нефти

Страны намерены восстановить цены на нефтяном рынке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россия и Саудовская Аравия не могут достичь соглашения по сделке о сокращении нефтедобычи, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Обе страны настаивают на том, чтобы в сделке также участвовали и США. В пятницу, как сообщает агентство, запланирована встреча министров энергетики стран G20, участники которой предпримут попытку склонить Соединенные Штаты к сокращению добычи энергоресурсов. Пока что неясно, каких действий участнкии предстоящей встречи ждут от США — потребуют ли от Вашингтона публичных обещаний сократить нефтедобычу или удовлетворятся компромиссным решением.

В данный момент все силы стран-экспортеров нефти направлены на то, чтобы прийти к соглашению и восстановить ценовой баланс на нефтяных рынках. В частности, в минувший четверг Саудовская Аравия призвала участников сделки ОПЕК+ к срочной встрече для заключения нового соглашения, передает агентство Nation News.

США, в свою очередь, требуют от России и Саудовской Аравии сокращения добычи нефти до 10 или 15 миллионов баррелей ежедневно, однако сами идти на этот шаг не намерены. Россия же готова сократить нефтедобычу на 10% в том случае, если данные действия предпримут и Соединенные Штаты Америки, сообщает Национальная служба новостей.