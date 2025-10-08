Челябинский экс-депутат, обманувший Росатом, устраивает новую жизнь на свободе

Бывший депутат горсобрания Трехгорного Кумар Айткалиев, осужденный на пять лет колонии за махинации с оборонными госконтрактами и вышедший по УДО, устраивает новую жизнь на свободе. Как сообщил URA.RU адвокат Александр Волков, Айткалиев вернулся в Трехгорный и готов исполнять все требования суда.
«Айткалиев 4 октября вышел на свободу. Он вернулся в Трехгорный (по месту жительства) и готов исполнять все условия своего досрочного освобождения», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU Волков.
Мотивации у Айткалиева хоть отбавляй: в случае нарушений условий УДО его вернут за решетку. Главным из условий освобождения является то, что в течение полутора лет он должен возместить весь ущерб, который причинил своими действиями. Общая сумма, которую бизнесмен должен вернуть, составляет 37 млн 112 тысяч 872 рубля 45 копеек (8 млн 700 тысяч рублей — «Росатому», 28 млн 412 тысяч 872 рубля 45 копеек — министерства промышленности и торговли РФ).
Выступая в заседании, на котором рассматривали ходатайство Айткалиева об условно-досрочном освобождении, он заявил, что обязательно выполнит все условия. Он просил проявить снисхождение и пойти навстречу. Суд удовлетворил его просьбу. Ни одна из сторон не стала обжаловать решение. Постановление вступило в силу.
Айткалиев провел в колонии (с учетом срока в СИЗО — прим. URA.RU) почти три с половиной года из назначенных пяти. Такой приговор ему вынесли в июне 2023 года. В суде удалось доказать, что в 2016-2020 годах, будучи директором ЗАО «Уралспецмонтаж», он подавал фиктивные документы о выполнении госконтрактов, заключенным с оборонным предприятием принадлежащим «Росатому».
