Жители закрытого из-за коронавируса Новоуральска боятся оказаться запертыми в городе

На входе в пункт получения пропусков огромные очереди Фото: Александр Константинов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за ужесточения пропускного режима жители Новоуральска выстроились в огромную очередь за получением справок на выезд из ЗАТО. Судя по видео, опубликованному в сообществе «Вестник N | Подслушано Новоуральск», в очереди на вход в отдел получения пропусков стоит несколько десятков человек. Первое, что обсуждают подписчики в социальных сетях — нарушение установленной дистанции между людьми в толпе и отсутствие у большинства из них средств защиты.

По данным документа, опубликованного на сайте администрации, с 23.00 6 апреля проезд будет ограничен для всех, кроме сотрудников силовых структур и граждан, работающих за пределами ЗАТО и имеющих об этом справку от работодателя. Также исключение составят те, у кого будет специальное разрешение от отдела пропускного режима.

Получить комментарий по ситуации в мэрии Новоуральска не удалось. «Я не могу вам дать ничего», — сказал URA.RU глава Новоуральска Владимир Цветов. Оба номера отдела пропускного режима заняты.

Фото со страницы газеты «Нейва» в социальных сетях

«С 23.00 сегодняшнего дня в Новоуральске начинает действовать особый режим. Поэтому люди, естественно, кинулись за пропусками. У многих родители находятся за городом, надо раз в день привезти продукты и лекарства, садоводческие хозяйства находятся за городом, люди пытаются выехать туда, потому что переживают, что если город закроют надолго, то на их участках могут появиться мародеры», — рассказал URA.RU депутат городской думы Новоуральска Дмитрий Никаноров.

По его подсчетам, порядка 8 000—10 000 человек будет ежедневно въезжать и выезжать на предприятия в Свердловской области. «Поэтому вводить ограничения, по сути, бессмысленно. А очередь на входе за пропусками, как раз и есть квинтэссенция возможности заражения», — добавил Никаноров.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим полной самоизоляции для жителей региона до 20 апреля.