Проект полпреда президента в УрФО Николая Цуканова — АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Уральского федерального округа» — получит финансирование от свердловских властей. Соответствующее постановление подписал Евгений Куйвашев.
Субсидию в 2020 году планируется провести через министерство экономики и территориального развития региона, следует из опубликованного документа. Контролировать исполнение постановления предстоит замгубернатора Олегу Чемезову. В комментарии URA.RU он не уточнил, какую сумму планируется выделить АНО. «Пока не выделяем никаких денег», — сообщил Чемезов.
В 2020 году организация должна разработать и представить портал, посвященный реализации нацпроектов, подготовить карту, на которой будут отмечены территории в УрФО, где не работает сотовая связь, провести стратегическую сессию по развитию туристической отрасли (в том числе медицинского и туристического туризма), а также выдвинуть предложения по разработке стратегии Уральско-Сибирского региона.
АНО «Стратегическое партнерство УрФО» было зарегистрировано 14 марта 2019 года, функционал новой структуры расписывался широко: «разработка стратегии развития субъектов УрФО и инвестиционных программ, сопровождение инвестпроектов, контроль экологической обстановки и развитие молодежной политики».
Позже Николай Цуканов в интервью URA.RU уточнил: «Они сами принимают решения, на какие цели будут тратить деньги — совсем небольшие — чтобы взаимодействовать. Я им предлагаю подумать над созданием венчурного фонда для новых проектов: фармацевтика, борьба с онкологией, IT-технологии. Потом эти общие программы можно внедрить в любом уральском регионе».
Нопомним, главными межрегиональными проектами уральского полпредства до назначения Николая Цуканова были корпорация «Урал промышленный — Урал Полярный» и «Корпорация развития», которая пришла ей на смену. Обе структуры регулярно оказывались в центре коррупционных скандалов.