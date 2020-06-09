Вынесен приговор боевикам, расстрелявшим 84 псковских десантников

Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву назначили 18 и 19 лет в колонии строго режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву назначены наказания в виде 18 и 19 лет в колонии строго режима.

Следователи установили, что Дудиев и Донашев в 2000 году в составе вооруженной банды под руководством Басаева напали на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. «Нападение происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

В результате перестрелки погибли 84 российских десантника, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Дудиев и Донашев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279 («Вооруженный мятеж»), ч. 2 ст. 209 («Бандитизм») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Шамиль Басаев был одним из лидеров движения чеченских сепаратистов в самопровозглашенной Чеченской республике — Ичкерия. Он организовал ряд громких терактов, в том числе захват заложников в Беслане и на Дубровке. Басаева уничтожили в 2006 году в ходе спецоперации в Ингушетии.

В прошлом году также был осужден один из стрелков банды Басаева, который причастен к нападению на псковских десантников. Шамилю Казбулатову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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