Россияне копят на «черный день» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефть продолжает дешеветь , но уже более низкими темпами. Это связано с ожиданием роста предложения сырья. Напомним, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти с 1 июля на миллион баррелей в сутки. Сейчас на межконтинентальной бирже ICE августовские фьючерсы на североморскую нефть Brent стоят 40,55 доллара за баррель (-0,61%). Стоимость американской нефти WTI с поставкой в июле незначительно поднялась (на 0,28%) и сейчас торгуется по 38,30 долларов за бочку.

На фоне этого утратила свои позиции российская валюта. Доллар подорожал на 38 копеек и установился на уровне 68,58 рубля, курс евро также поднялся на 66 копеек и сейчас составляет 77,69 рубля.

Что происходит в России

Минтруд РФ исключил из проекта регулирования трудовых отношений во время пандемии запрет увольнять россиян по инициативе работодателя. В ведомстве данное решение объяснили тем, что с момента представления прошлой редакции проекта часть ограничительных мер была снята.

Около 40% россиян решили начать откладывать деньги на «черный день». 53% граждан намерены тратить меньше, чем до пандемии. Треть россиян готова экономить на еде. При этом 32% опрошенных не будут делать накопления, так как не имеют на это финансовых возможностей, говорится в результатах опроса банка «Открытие».

Депутаты предлагают обязать банки предоставлять годовую рассрочку пенсионерам и ИП. Для физлиц сумма может достигать 1 млн рублей, для предпринимателей — 15 млн. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Однако в Ассоциации банков России выступили против данной инициативы, так как из-за нее убытки кредитных организаций могут превысить 1,4 млрд рублей. Эксперты предупреждают, что эти убытки банки переложат на других клиентов, ухудшив для них условия по продуктам.

Правительство РФ не планирует продлевать программу субсидирования ипотечного кредитования под 6,5%, которая будет действовать до ноября, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. При этом для тех, кто взял кредит по льготной программе, данная ставка будет действовать весь срок — до 20 лет.

Некоторые российские регионы решили отказаться от повышения тарифов на коммунальные услуги, которое было запланировано на июль, или повысить их незначительно, следует из опроса 65 субъектов РФ экспертами некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль».

В России с 2021 года хотят ввести однократные электронные визы. По словам председателя «Всероссийского объединения туристов» Дмитрия Давыденко, упрощение визового режима избавит потенциальных туристов от ряда препятствий и послужит увеличению турпотока в РФ.

Накануне дня России на URA.RU пройдет онлайн-концерт. Трансляция начнется 11 июня в 19:00 на сайте и в социальных сетях URA.RU при поддержке компании «ФОРЭС», которая в этом году отмечает 20-летие производственной деятельности. В прямом эфире для россиян выступят уральские музыканты Максим Брызгалов и Евгения Нейман, которые подбадривали интернет-аудиторию во время пандемии позитивными песнями, в том числе композицией «Стопкоронавирус.РФ» на мотив хита UNO группы Little Big.

Что происходит в мире

Белоруссия обратилась к российским властям с требованием пересмотреть цены на газ до «корректного и справедливого уровня», так как стоимость поставляемого в Европу российского топлива снижается. Белорусская сторона выразила заинтересованность в том, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее. Тем временем Белоруссия закупает нефть у США . В четверг ожидается прибытие первого железнодорожного состава с американской нефтью на НПЗ «Нафтан».

Власти США хотят ввести санкции против норвежской энергетической сертификационной компании Det Norske Veritas, если организация одобрит строительство «Северного потока — 2».

Что будет дальше

Сбербанк прогнозирует снижение ВВП России на 4,2-4,5%. По словам главы кредитной организации Германа Грефа, раньше падение ВВП прогнозировалось на уровне 6-7%. Также Греф предполагает, что российская экономика может справиться с кризисом лучше, чем европейская или американская. По его данным, в этом году европейская экономика может потерять 7,5% ВВП, а американская — 6-7%.

Российская экономика восстановится за счет рынка недвижимости, строительства и ипотеки. С таким прогнозом выступили эксперты Московского кредитного банка (МКБ). Зампредседателя правления МКБ назвал недвижимость основой экономики, объяснив это тем, что она затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и прочие отрасли.

Российские курорты могут подорожать, однако это затронет не все регионы, заявил URA.RU исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Согласно прогнозу эксперта, вырастут цены на отдых в Калининграде и на отдельных курортах Краснодарского края, а вот стоимость популярных направлений не изменится из-за высокой конкуренции туроператоров. В Ростуризме также заявили, что не видят тенденции к росту цен на летние туры по популярным в России направлениям.

Экономика Москвы выйдет на докризисный уровень уже к июлю, прогнозирует вице-мэр столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. При этом он отметил, что из-за ограничений Роспотребнадзора на прежние объемы пока не сможет вернуться сфера общепита. Власти Москвы заявили об открытии 70% всех магазинов после карантина. Большая часть бизнеса в столице, по оценкам мэрии, уже возобновила работу.

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