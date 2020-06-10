Привычная жизнь возвращается на улицы российских городов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 июня — 182-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 92-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса на 17:57 (мск), в мире зарегистрировано 7 271 569 заболевших. Выздоровел 3 398 751 человек, скончались 412 013 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (1 980 893), на втором Бразилия (739 503), замыкает тройку лидеров Россия (всего 493 023 заболевших, за последние сутки — 8 404), на четвертом месте Великобритания (290 581), на пятом месте Индия (276 583).

Когда изобретут средство от коронавируса

В России стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Согласно данным Минобороны, есть две группы добровольцев — военные и гражданские лица. Также, по его словам, в РФ выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса. Еще один препарат может быть сделан на основе плазмы крови уже перенесших заболевание.

В США планируют перейти на завершающую стадию клинических испытаний трех вакцин от COVID-19 уже этим летом. По словам ученых, проверить вакцину проверяют на 30 тысячах человек.

Ситуация в России

В России вылечились больше половины пациентов с COVID-19. Согласно последней статистике, за время пандемии в РФ заболели 493 657 человек, а выздоровели — 252 783, скончались 6 358 россиян.

Но в стране, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже есть четкая тенденция к снижению темпов прироста новых случаев коронавируса. Она добавила, что иммунитет к COVID-19 есть у 14% протестированных , а носить маски россияне будут до изобретения вакцины.

Средняя цена медицинских масок в России снизилась более чем в четыре раза — с 55 до 13 рублей. Также с начала марта был увеличен выпуск всех видов масок в пять раз — до девяти миллионов штук в сутки.

Около тысячи россиян смогли съездить за рубеж в апреле, несмотря на закрытые границы. Согласно иностранной статистике, более 900 граждан РФ побывали в Турции, 128 — в Индонезии, еще один — на Тайване. Цели поездок не уточняются.

Медикам, воюющим с коронавирусом, посвятят монету . Ее номинал будет составлять 25 рублей, сейчас в ЦБ идет разработка ее эскиза.

Празднование Дня России в этом году начнется раньше. URA.RU решило устроить музыкальное мероприятие в канун праздника. Концерт уральских музыкантов Максима Брызгалова и Евгении Нейман пройдет 11 июня в 19:00, посмотреть его можно в социальных сетях URA.RU.

Ситуация в мире

После начала пандемии Россия и Китай могли участвовать в дезинформационных кампаниях против стран Евросоюза, сказано в документе Еврокомиссии. У нее якобы есть «неопровержимые доказательства» того, что РФ и КНР дестабилизируют ситуацию в других государствах.

Темпы распространения коронавируса резко возросли в 14 американских штатах, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты. Причиной, по мнению журналистов, стало распространение COVID в сельской местности.

Президент Украины Владимир Зеленский заплатит штраф за нарушение карантина. Полицейские составили на него и других представителей власти протоколы за посещение кафе, когда ходить туда было нельзя.

В Китае не могут констатировать, что коронавирус возник именно на территории КНР . По словам посла страны в РФ Чжана Ханьхуэйя, китайские власти могли просто раньше всех его обнаружить.

Мнения экспертов

Зараженные COVID-19 наиболее опасны в первые дни после заражения, считают в ВОЗ. По словам технического специалиста организации по борьбе с коронавирусом Марии Ван Керхове, в этот период в организме содержится больше всего вирусных частиц.

Если россияне будут соблюдать меры профилактики, то темпы распространения коронавируса в РФ снизятся уже через месяц , считает вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. По его мнению, долгое плато в стране наблюдается из-за того, что граждане плохо соблюдают противоэпидемические меры.