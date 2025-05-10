Банда «черных риелторов» оставила свердловчанку без дома: подробности схемы

Жительница Верхней Пышмы осталась без жилья после знакомства со сторожем

11 мая 2025 в 12:40 Размер текста - 17 +

У пожилой женщины забрали дом из-за долгов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожилую жительницу Верхней Пышмы (Свердловская область) Татьяну К. выселили из собственного дома по решению суда. Это произошло после того, как она взяла кредит (и не смогла выплатить) у частного риелтора по совету знакомой Елены, которая работала сторожем на автостоянке. Спустя годы семье удалось добиться возбуждения уголовного дела. Подробности — в материале URA.RU. Татьяна познакомилась с Еленой в 2019 году. Когда Елена узнала, что женщина хочет помочь сыну купить квартиру, предложила помощь. Она заявила, что ее знакомый готов продать комнату в общежитии за 200 тысяч рублей. У Татьяны таких денег не было. Тогда Елена свела ее со знакомыми риелторами. Она уверяла Татьяну, что кредит беспроцентный и она легко сможет погасить его. На подписание договора Татьяну привезли в екатеринбургский бизнес-центр «Высоцкий». Бумаги она подписывала на лавочке в коридоре. И не вчитывалась в содержание. Елена выступила ее поручителем, пенсионерка оформила кредит под 5% в месяц, с огромными пенями, штрафами за просрочку и под залог дома. Сумма кредита оказалась не 200, а 600 тысяч. Женщина отдавала по 30 тысяч в месяц Елене, чтобы та переводила их инвестору. Позже выяснилось, что Елена все деньги забрала себе. За два года долг в 600 тысяч вырос до семи миллионов рублей. На Татьяну подали в суд за неуплату. Тагильский суд постановил изъять дом в счет гашения кредита. Однако после этого Татьяна еще оставалась должна пять миллионов. Но кредиторы отозвали долг. Теперь Татьяна живет у Дмитрия (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сын Татьяны — Дмитрий — узнал обо всем лишь когда имущество арестовали. «Маму просто обманули, принудили к сделке, которая ей была не нужна. Мы позже узнали, что у этих риелторов такая схема на потоке стоит. Они занимаются залоговой недвижимостью: дают человеку кредит, он не справляется с обязанностями, а потом через суд у него все имущество забирают», — рассказал URA.RU мужчина. По его словам, у «черных риелторов» может быть больше 20 подобных эпизодов. «Мы просили установить всех потерпевших, опросить, но нет. Когда были судебные процессы, то экспертиза признала мою маму недееспособной. Это было после сделки, правда, но тоже о многом говорит», — признался Дмитрий. Когда семья впервые обратилась в полицию, получила отказ в возбуждении уголовного дела. После обращений в прокуратуру потерпевшим удалось добиться возбуждения дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дело было бесфигурантным, а потом расследование приостановили. В феврале 2025-го семье удалось добиться повторного расследования — опять же после обращения в прокуратуру. «5 февраля прокуратурой района по выявленным нарушениями уголовно-процессуального законодательства в адрес руководителя отдела по РПТО ОП-7 СУ УМВД РФ по Екатеринбургу направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. Уголовное дело направлено руководителю отдела РПТО ОП-7 СУ УМВД для организации дальнейшего расследования», — следует из ответа надзорного ведомства Дмитрию (есть в распоряжении URA.RU). Связаться с Еленой по имеющемуся в редакции номеру не удалось. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожилую жительницу Верхней Пышмы (Свердловская область) Татьяну К. выселили из собственного дома по решению суда. Это произошло после того, как она взяла кредит (и не смогла выплатить) у частного риелтора по совету знакомой Елены, которая работала сторожем на автостоянке. Спустя годы семье удалось добиться возбуждения уголовного дела. Подробности — в материале URA.RU. Татьяна познакомилась с Еленой в 2019 году. Когда Елена узнала, что женщина хочет помочь сыну купить квартиру, предложила помощь. Она заявила, что ее знакомый готов продать комнату в общежитии за 200 тысяч рублей. У Татьяны таких денег не было. Тогда Елена свела ее со знакомыми риелторами. Она уверяла Татьяну, что кредит беспроцентный и она легко сможет погасить его. На подписание договора Татьяну привезли в екатеринбургский бизнес-центр «Высоцкий». Бумаги она подписывала на лавочке в коридоре. И не вчитывалась в содержание. Елена выступила ее поручителем, пенсионерка оформила кредит под 5% в месяц, с огромными пенями, штрафами за просрочку и под залог дома. Сумма кредита оказалась не 200, а 600 тысяч. Женщина отдавала по 30 тысяч в месяц Елене, чтобы та переводила их инвестору. Позже выяснилось, что Елена все деньги забрала себе. За два года долг в 600 тысяч вырос до семи миллионов рублей. На Татьяну подали в суд за неуплату. Тагильский суд постановил изъять дом в счет гашения кредита. Однако после этого Татьяна еще оставалась должна пять миллионов. Но кредиторы отозвали долг. Сын Татьяны — Дмитрий — узнал обо всем лишь когда имущество арестовали. «Маму просто обманули, принудили к сделке, которая ей была не нужна. Мы позже узнали, что у этих риелторов такая схема на потоке стоит. Они занимаются залоговой недвижимостью: дают человеку кредит, он не справляется с обязанностями, а потом через суд у него все имущество забирают», — рассказал URA.RU мужчина. По его словам, у «черных риелторов» может быть больше 20 подобных эпизодов. «Мы просили установить всех потерпевших, опросить, но нет. Когда были судебные процессы, то экспертиза признала мою маму недееспособной. Это было после сделки, правда, но тоже о многом говорит», — признался Дмитрий. Когда семья впервые обратилась в полицию, получила отказ в возбуждении уголовного дела. После обращений в прокуратуру потерпевшим удалось добиться возбуждения дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дело было бесфигурантным, а потом расследование приостановили. В феврале 2025-го семье удалось добиться повторного расследования — опять же после обращения в прокуратуру. «5 февраля прокуратурой района по выявленным нарушениями уголовно-процессуального законодательства в адрес руководителя отдела по РПТО ОП-7 СУ УМВД РФ по Екатеринбургу направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. Уголовное дело направлено руководителю отдела РПТО ОП-7 СУ УМВД для организации дальнейшего расследования», — следует из ответа надзорного ведомства Дмитрию (есть в распоряжении URA.RU). Связаться с Еленой по имеющемуся в редакции номеру не удалось. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться.