В екатеринбургских магазинах упали цены на кофе и чаи

Несмотря на общий упадок стоимости кофе, единоразовая порция напитка в цене не изменилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В супермаркетах Екатеринбурга упали цены на кофе и чай в среднем на 34%. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда».

В сравнении с 8 февраля 2023 года, теперь стоимость 800 граммов зернового кофе составляет 900 рублей (-25%). Цена 190 граммов растворимого кофе упала на 51% до 390 рублей. Единоразовая порция напитка в цене не изменилась.

Также изменения цен коснулись и второго популярного напитка — чая. За 100 граммов зеленого чая ценник составил 140 рублей (-29%). Примечательно, что за тот же вес, но уже черный чай покупатель заплатит 130 рублей (-33%).

В среднем стоимость товаров упала на 34%. Данные актуальны на 1 марта 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Екатеринбурга неожиданно подешевели бананы, груши, яблоки, лимоны и апельсины. Средний упадок стоимости фруктов составил 18%.