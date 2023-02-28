28 февраля 2023

В екатеринбургских магазинах упали цены на кофе и чаи

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка на дом продуктов питания и товаров первой необходимости волонтерами. Екатеринбург, кофе, сублимированный кофе, растворимый кофе
Несмотря на общий упадок стоимости кофе, единоразовая порция напитка в цене не изменилась Фото:

В супермаркетах Екатеринбурга упали цены на кофе и чай в среднем на 34%. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда».

В сравнении с 8 февраля 2023 года, теперь стоимость 800 граммов зернового кофе составляет 900 рублей (-25%). Цена 190 граммов растворимого кофе упала на 51% до 390 рублей. Единоразовая порция напитка в цене не изменилась.

Также изменения цен коснулись и второго популярного напитка — чая. За 100 граммов зеленого чая ценник составил 140 рублей (-29%). Примечательно, что за тот же вес, но уже черный чай покупатель заплатит 130 рублей (-33%).

В среднем стоимость товаров упала на 34%. Данные актуальны на 1 марта 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Екатеринбурга неожиданно подешевели бананы, груши, яблоки, лимоны и апельсины. Средний упадок стоимости фруктов составил 18%.

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В супермаркетах Екатеринбурга упали цены на кофе и чай в среднем на 34%. Это следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен местных магазинов на сервисе «Яндекс.Еда». В сравнении с 8 февраля 2023 года, теперь стоимость 800 граммов зернового кофе составляет 900 рублей (-25%). Цена 190 граммов растворимого кофе упала на 51% до 390 рублей. Единоразовая порция напитка в цене не изменилась. Также изменения цен коснулись и второго популярного напитка — чая. За 100 граммов зеленого чая ценник составил 140 рублей (-29%). Примечательно, что за тот же вес, но уже черный чай покупатель заплатит 130 рублей (-33%). В среднем стоимость товаров упала на 34%. Данные актуальны на 1 марта 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Екатеринбурга неожиданно подешевели бананы, груши, яблоки, лимоны и апельсины. Средний упадок стоимости фруктов составил 18%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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