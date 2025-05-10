Екатеринбургский боксер Абдуллаев уступил американцу титул чемпиона мира

Екатеринбургский боксер RCC Boxing Promotions Заур Абдуллаев провел второй бой в карьере за титул чемпиона мира, уступив американцу Рэймонду Мураталье в поединке за временный пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе. Поединок состоялся в США и продлился все 12 раундов, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.
Абдуллаев с самого начала поединка действовал в характерной для себя манере: в стартовых раундах российский боксер сосредоточился на использовании прямых ударов с дальней дистанции, предоставляя Мураталье шанс продемонстрировать собственные тактические наработки. Однако уже к пятому раунду Заур перешел к более агрессивному стилю, усилив давление и начав наносить затяжные серии ударов. Такой подход быстро принес плоды — Абдуллаев успешно провел мощный правый перекрестный удар, который пришелся точно в челюсть соперника.
Хотя Заур проявлял заметную активность на ринге, Мураталья умело действовал на контратаках, эффективно работал на дистанции и успешно избегал опасных моментов. Рэймонд сумел нейтрализовать прямой удар Абдуллаева, превосходил соперника в скорости и благодаря этому чаще наносил точные удары.
В заключительном, 12-м раунде, Мураталья принял на себя множество ударов в голову и корпус, но сумел выстоять до финального гонга. По итогам боя американец был активнее и судьи единогласно отдали победу Мураталья, который завоевал временный титул чемпиона мира по версии IBF.
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