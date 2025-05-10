Семье из Екатеринбурга выставили большой счет за лечение тяжелобольного сына. Видео

Семилетнему мальчику с ДЦП из Екатеринбурга требуется 250 тысяч на реабилитацию

11 мая 2025 в 13:06 Размер текста - 17 +

С самого рождения Роман борется с тяжелыми последствиями ДЦП Фото: Создано в Midjourney © URA.RU У семьи Симаковых из Екатеринбурга случилась беда: их семилетний сын Рома с детства страдает от болезни, ему необходима дорогостоящая реабилитация. Симаковы потратили на нее все накопления и теперь нуждаются в поддержке. Как помочь мальчику — в материале URA.RU. Рома — настоящий боец. Он появился на свет раньше срока с множественными патологиями и первые три месяца провел в реанимации. У Ромы выявили тяжелую форму ДЦП и нарушения слуха. Родители не опустили руки. Благодаря усилиям врачей и постоянной опеке близких мальчик научился переворачиваться, держать голову, а позже — ползать и передвигаться в ходунках. Каждый успех дается ему с огромным трудом и требует регулярных занятий с реабилитологами. Рома уже прошел несколько курсов реабилитации, которые укрепили опорно-двигательный каркас (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Сегодня Рома не может самостоятельно есть и получает питание через специальный зонд, однако врачи отмечают положительную динамику: мальчик иногда сам проглатывает несколько ложек еды. Несмотря на врожденную глухоту, Рома проявляет большой интерес к окружающему миру — любит исследовать дом, открывает шкафы, в общем, любознателен и активен. «Но для дальнейшего развития нужны постоянные занятия», — рассказывает мама мальчика Елена Симакова. Врачи подчеркивают: для детей с подобными диагнозами крайне важно не прерывать реабилитационный процесс. Даже небольшие паузы могут привести к регрессу и утрате уже приобретенных навыков. «У Ромы множественные врожденные пороки развития, смешанная форма детского церебрального паралича. Мальчик прошел в нашей клинике несколько курсов реабилитации, и динамика положительная. На ближайшем курсе мы будем развивать навыки жевания и глотания пищи, стимулировать двигательную активность, займемся профилактикой вторичных ортопедических осложнений, будем учить Рому общаться», — отмечает невролог центра «Здоровое детство» Светлана Финеева. Родители уже исчерпали все сбережения на реабилитацию сына (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость необходимой программы — 250 тысяч рублей. Для Симаковых это неподъемная сумма. Родители не теряют надежды и верят, что с помощью неравнодушных людей смогут подарить Роме шанс на полноценную жизнь. Помочь мальчику можно разными способами: Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке . Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У семьи Симаковых из Екатеринбурга случилась беда: их семилетний сын Рома с детства страдает от болезни, ему необходима дорогостоящая реабилитация. Симаковы потратили на нее все накопления и теперь нуждаются в поддержке. Как помочь мальчику — в материале URA.RU. Рома — настоящий боец. Он появился на свет раньше срока с множественными патологиями и первые три месяца провел в реанимации. У Ромы выявили тяжелую форму ДЦП и нарушения слуха. Родители не опустили руки. Благодаря усилиям врачей и постоянной опеке близких мальчик научился переворачиваться, держать голову, а позже — ползать и передвигаться в ходунках. Каждый успех дается ему с огромным трудом и требует регулярных занятий с реабилитологами. Сегодня Рома не может самостоятельно есть и получает питание через специальный зонд, однако врачи отмечают положительную динамику: мальчик иногда сам проглатывает несколько ложек еды. Несмотря на врожденную глухоту, Рома проявляет большой интерес к окружающему миру — любит исследовать дом, открывает шкафы, в общем, любознателен и активен. «Но для дальнейшего развития нужны постоянные занятия», — рассказывает мама мальчика Елена Симакова. Врачи подчеркивают: для детей с подобными диагнозами крайне важно не прерывать реабилитационный процесс. Даже небольшие паузы могут привести к регрессу и утрате уже приобретенных навыков. «У Ромы множественные врожденные пороки развития, смешанная форма детского церебрального паралича. Мальчик прошел в нашей клинике несколько курсов реабилитации, и динамика положительная. На ближайшем курсе мы будем развивать навыки жевания и глотания пищи, стимулировать двигательную активность, займемся профилактикой вторичных ортопедических осложнений, будем учить Рому общаться», — отмечает невролог центра «Здоровое детство» Светлана Финеева. Стоимость необходимой программы — 250 тысяч рублей. Для Симаковых это неподъемная сумма. Родители не теряют надежды и верят, что с помощью неравнодушных людей смогут подарить Роме шанс на полноценную жизнь. Помочь мальчику можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.