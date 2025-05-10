Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) победил «Уфу» со счетом 2:1 (0:0). «Шмели» прервали четырехматчевую серию без побед в «Мелбет Первой лиге» (бывшая ФНЛ) и сохранили шансы на выход в РПЛ. Игра 32-го тура прошла на «Екатеринбург-Арене» при 8,3 тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU.
В первом тайме «Урал» поддавливал «Уфу», регулярно навешивая и простреливая в штрафную соперника. Однако екатеринбуржцам, даже при наличии нескольких угловых, не удалось открыть счет.
Во второй половине матча уфимцы стали действовать активнее, но ФК «Урал» нашел голевой момент на 70-й минуте. Бомбардир хозяев Мартин Секулич точным ударом замкнул прострел перед воротами «Уфы». Через 13 минут нападающий уральцев Максим Воронов удвоил разницу, пробив в пустые ворота. А в добавленное время один мяч отыграл форвард гостей Илья Черняк.
За два тура до конца чемпионата «шмели» находятся на пятой строчке, имея 53 очка. Отставание от четвертого места и зоны стыковых матчей за выход в Премьер-лигу составляет четыре очка. Выше в таблице идет «Сочи» с 57 очками. ФК «Уфа» расположилась на 15-й строчке с 32 очками.
В прошлых матчах «Урал» проиграл «Родине» со счетом 2:1 в Москве и лидеру Первой лиги — «Балтике» (Калининград) — со счетом 2:5. Кроме того, уральцы сыграли вничью 1:1 со столичным «Торпедо». Последнюю победу ФК «Урал» одержал над «Нефтехимиком» (Нижнекамск) 11 апреля — 3:2.
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