10 июня 2020
09 июня 2020

В Перми православная община превращается в тоталитарную секту. Глава назначает всем мужей и жен

© Служба новостей «URA.RU»
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Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, секта, иудаизм, дом-3
Источник сообщил, что в православной общине мужья и жены не выбирают друг друга, их назначает глава общины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми православная община в микрорайоне Кислотные дачи стала похожа на тоталитарную секту, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. По его словам, глава сообщества по имени Ольга разлучает супругов и назначает им других мужей и жен из членов общины.

«Уже 20 лет под видом православного прихода и общины существует фактически полузакрытая жесткая организация авторитарного типа. В основе оккультно-эзотерическое учение. Лидер — немолодая женщина контактер, экстрасенс (сама такой себя считает). В организации и деятельности участвуют заштатные священнослужители Пермской епархии», — рассказал URA.RU собеседник.

Он также предоставил копию письма, которое якобы написали бывшие члены общины в адрес митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Там перечислены многочисленные факты избиения и удержания членов общины. Также в письме говорится о том, что членов одной семьи, пришедших в общину, разлучают. И им назначают новых мужей и жен, а детям — наставников.

Собеседник URA.RU отмечает, что после обращения в Пермскую епархию священнослужителей, которые состоят в общине, просто вывели за штат. URA.RU направило запрос в епархию с просьбой прокомментировать информацию и обозначить свое отношение к деятельности такой общины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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