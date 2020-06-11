Источник сообщил, что в православной общине мужья и жены не выбирают друг друга, их назначает глава общины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми православная община в микрорайоне Кислотные дачи стала похожа на тоталитарную секту, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. По его словам, глава сообщества по имени Ольга разлучает супругов и назначает им других мужей и жен из членов общины.

«Уже 20 лет под видом православного прихода и общины существует фактически полузакрытая жесткая организация авторитарного типа. В основе оккультно-эзотерическое учение. Лидер — немолодая женщина контактер, экстрасенс (сама такой себя считает). В организации и деятельности участвуют заштатные священнослужители Пермской епархии», — рассказал URA.RU собеседник.

Он также предоставил копию письма, которое якобы написали бывшие члены общины в адрес митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Там перечислены многочисленные факты избиения и удержания членов общины. Также в письме говорится о том, что членов одной семьи, пришедших в общину, разлучают. И им назначают новых мужей и жен, а детям — наставников.

Собеседник URA.RU отмечает, что после обращения в Пермскую епархию священнослужителей, которые состоят в общине, просто вывели за штат. URA.RU направило запрос в епархию с просьбой прокомментировать информацию и обозначить свое отношение к деятельности такой общины.