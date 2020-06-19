На Егора Крида подали в суд

Музыканта обвиняют в плагиате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант Егор Крид получил повестку в суд за плагиат. Об этом рассказал рэпер Дима Блок, у которого известный исполнитель позаимствовал песню, что уже подтвердила экспертиза.

По словам Блока, Крид в 2019 году выпустил трек «Крутой», который очень похож на его песню «Игорь Крутой», написанную еще в 2016 году. Молодой человек заказал экспертизу, в заключении которой сказано, что популярный певец скопировал трек Блока. «На первую судебную беседу ни сам Егор, ни его представители не явились, хотя повестку ему отправляли», — приводит слова Блока портал «Подмосковье сегодня».

Судебное разбирательство, как сообщает музыкант, назначено на 6 июля. Блок намерен получить от Крида материальную компенсацию, которая, по его словам, должна учитывать прибыль, полученную от монетизации трека. Предполагаемая сумма значительно превышает 100 тысяч рублей, подчеркнул он. Однако, в первую очередь, музыкант хочет добиться справедливости и признания своих авторских прав.

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