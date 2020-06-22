Отходы жизнедеятельности человека не только разбросаны по берегу, но и плавают в воде Фото: «ВКонтакте», группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой»

Любимое место отдыха жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) — пляжи на берегу реки Седе-Яха оказались превращены в помойку. Фотографии мусорных куч, украшающих пляжи, прозванные «Ямальскими Мальдивами», появились в местных группах в социальных сетях.

«Боремся за чистоту города, а про чистоту мест отдыха забыли… такое озеро классное, вода чистая», — написали администраторы групп«ЧП. ДТП. Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». По словам местных жителей, комментирующих фотографии, картина наблюдается из года в год — пока одни стремятся навести порядок, другие загаживают места, в которых сами же обычно отдыхают.

В пресс-службе администрации Нового Уренгоя не смогли прокомментировать ситуацию на берегу Седе-Яха и посоветовали обратиться в департамент городского хозяйства. Там на звонки агентства никто не ответил.

Ранее СМИ сообщали, что желтые пески и бирюзовая вода сделали побережье Седе-Яха местной достопримечательностью. Фотографии с пляжей прозвали «Ямальскими Мальдивами».

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Фото: «ВКонтакте», группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой»

Фото: «ВКонтакте», группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой»