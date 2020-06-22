21 июня 2020

В мэрии Магнитогорска умер мужчина. Пришел устраиваться на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, город, реанимация, скорая медицинская помощь
Прибывшие медики констатировали смерть Фото: Илья Московец © URA.RU

В здании мэрии Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, 22 июня скончался мужчина. Он приходил, чтобы подать документы для участия в кадровом конкурсе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, трагический инцидент произошел в первой половине дня.

«В отдел кадров администрации пришел мужчина 32 лет, чтобы подать документы на конкурс для устройства на работу. Ему стало плохо. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть», — уточнили в мэрии.

Сейчас устанавливают причины скоропостижной кончины горожанина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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