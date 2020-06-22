Прибывшие медики констатировали смерть Фото: Илья Московец © URA.RU

В здании мэрии Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, 22 июня скончался мужчина. Он приходил, чтобы подать документы для участия в кадровом конкурсе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, трагический инцидент произошел в первой половине дня.

«В отдел кадров администрации пришел мужчина 32 лет, чтобы подать документы на конкурс для устройства на работу. Ему стало плохо. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть», — уточнили в мэрии.

Сейчас устанавливают причины скоропостижной кончины горожанина.