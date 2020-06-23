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Парад Победы президент РФ Владимир путин перенес с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. В этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Вальдемар Гердт заметил, что Германию нельзя упрекнуть в замалчивании вопроса Победы в СМИ или в школьной программе. «Вся система школьного образования построена на гипертрофированном чувстве коллективной вины, которое передается из поколения в поколение», — подчеркнул депутат. парламентарии выразили сожаление, что власти Германи и не смогли приехать на парад, так как это был бы «хороший повод поддержать русско-немецкие отношения».

Гердт отметил, что решение Берлина может быть связано с ситуацией с коронавирусом. Он подчеркнул, что власти придерживаются точки зрения, что ограничения в передвижении должны быть для всех без исключения, пишет телеканал 360 . «В стране присутствует „маленькая истерия“ на счет коронавируса. Все большие мероприятия отменили вплоть до следующего года. Народ боится COVID-19. Все следят за социальной дистанцией и носят маски», — поддержал коллегу представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс. Он отметил, что в стране есть «глубокое чувство антимилитаризма» и большой парад военной техники является для немцев «неподходящим». «Мы празднуем, но не парадом», — заключил германский политик.

Немецкие власти не прилетят на парад Победы в Москву из-за эпидемии коронавируса, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя слова посла Германии в России Геза Андреас фон Гайр о том, что представителей его страны на мероприятии не будет.

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