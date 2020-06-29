Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Россия отчиталась перед ООН о победе над нищетой

С 1 июля вырастут платежи по коммунальным услугам

Все самые интересные и важные новости в России за выходные в обзоре URA.RU :

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно