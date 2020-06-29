В России введена новая база данных ОСАГО
Все самые интересные и важные новости в России за выходные в обзоре URA.RU:
В России запускается новая система учета ОСАГО
- Российский союз автостраховщиков с 28 июня вводит в действие электронную базу хранения данных автовладельцев, с помощью которой страховщики смогут быстрее и качественнее оказывать услуги.
- Доступ к новой системе получат специалисты Центробанка и профильных федеральных органов.
С 1 июля вырастут платежи по коммунальным услугам
- Правительство решило не «замораживать» тарифы ЖКХ и поднять оплату за услуги коммунальщиков на 4%. Ранее глава Минстроя Владимир Якушев говорил, что отрасль сможет эффективно работать и без повышения тарифов. Однако повышения избежать не удалось.
- Ресурсные компании настойчиво просили Минстрой оказать им помощь, так как в связи с кризисом они терпят убытки.
Россия отчиталась перед ООН о победе над нищетой
- Аналитический центр при правительстве РФ подготовил отчет для ООН, в котором говорится, в нашей стране полностью ликвидирована крайняя нищета.
- В отчете заявлено, что к 2024 году количество нуждающихся упадет как минимум в два раза. Для достижения этой цели, в планах правительства развитие национальных проектов и поддержка волонтерского движения.
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