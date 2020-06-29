28 июня 2020

Главные новости в России за 27—28 июня. Введена новая система учета ОСАГО, власти увеличат тарифы на услуги ЖКХ

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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
В России введена новая база данных ОСАГО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости в России за выходные в обзоре URA.RU:

В России запускается новая система учета ОСАГО

  • Российский союз автостраховщиков с 28 июня вводит в действие электронную базу хранения данных автовладельцев, с помощью которой страховщики смогут быстрее и качественнее оказывать услуги.
  • Доступ к новой системе получат специалисты Центробанка и профильных федеральных органов.

С 1 июля вырастут платежи по коммунальным услугам

  • Правительство решило не «замораживать» тарифы ЖКХ и поднять оплату за услуги коммунальщиков на 4%. Ранее глава Минстроя Владимир Якушев говорил, что отрасль сможет эффективно работать и без повышения тарифов. Однако повышения избежать не удалось.
  • Ресурсные компании настойчиво просили Минстрой оказать им помощь, так как в связи с кризисом они терпят убытки.

Россия отчиталась перед ООН о победе над нищетой

  • Аналитический центр при правительстве РФ подготовил отчет для ООН, в котором говорится, в нашей стране полностью ликвидирована крайняя нищета.
  • В отчете заявлено, что к 2024 году количество нуждающихся упадет как минимум в два раза. Для достижения этой цели, в планах правительства развитие национальных проектов и поддержка волонтерского движения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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