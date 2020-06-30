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Днем во вторник, 30 июня, Владимир Путин обратился к россиянам на фоне мемориала Советскому солдату . Глава государства призвал граждан сходить на голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.

Журналисты выяснили, что на открытии мемориала к ветерану прикрепили девушку Екатерину, которого она должна была сопровождать. Девушка мечтала получить автограф Путина и сказала об этом ветерану, тот передал слова Екатерины президенту, и Путин выполнил просьбу. На кадрах, снятых изданием, видно, что на небольшом листе бумаги написана фраза «Екатерине Сергеевне, с уважением», подпись президента и дата «30.06.2020».

«Одна малюсенькая записка, которую президент передал ветерану. В ней подпись и слова: „Екатерине Сергеевне, с уважением“», — передает канал Mash.

Президент Владимир Путин во время открытия мемориала Советскому солдату во Ржеве передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных. Оказалось, что она предназначалась не ему.

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