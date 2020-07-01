Опасный хищник предпочел убежать от любительницы интересных кадров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором жительница Надымского района (ЯНАО) устраивает настоящую погоню за медведем. Женщина выходит из автомобиля и с криком преследует опасного хищника.

«Ми-и-и-шка-а-а!» — радостно восклицает надымчанка, бросаясь за убегающим от нее животным, и сама добавляет: «Адреналин — жесть!» Чем закончилась увлекательная погоня, не уточняется, однако комментаторы в социальных сетях посоветовали автору «оставить животных в покое» и не делать так — мишка может оказаться голодным.

Встреча с бурыми медведями для жителей ЯНАО — не редкость. В социальных сетях регулярно появляются сообщения о появлении диких животных на дорогах и неподалеку от населенных пунктов. Правда, преследовать хищников любители фото и видеокадров обычно не решаются.