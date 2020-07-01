30 июня 2020
29 июня 2020

Жительница ЯНАО устроила погоню за медведем ради адреналина. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасный хищник предпочел убежать от любительницы интересных кадров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором жительница Надымского района (ЯНАО) устраивает настоящую погоню за медведем. Женщина выходит из автомобиля и с криком преследует опасного хищника.

«Ми-и-и-шка-а-а!» — радостно восклицает надымчанка, бросаясь за убегающим от нее животным, и сама добавляет: «Адреналин — жесть!» Чем закончилась увлекательная погоня, не уточняется, однако комментаторы в социальных сетях посоветовали автору «оставить животных в покое» и не делать так — мишка может оказаться голодным.

Встреча с бурыми медведями для жителей ЯНАО — не редкость. В социальных сетях регулярно появляются сообщения о появлении диких животных на дорогах и неподалеку от населенных пунктов. Правда, преследовать хищников любители фото и видеокадров обычно не решаются.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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