Первому заместителю челябинского губернатора добавили полномочий

Ирине Гехт расширили полномочия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назначена координатором нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» в регионе. Соответствующее распоряжение подписал глава области Алексей Текслер.

«Назначить региональным координатором национальных проектов „Демография“, „Здравоохранение“, „Образование“, „Наука“ первого заместителя губернатора Челябинской области Гехт И.А.», — говорится в тексте документа.

В правительстве региона Гехт курирует министерства и ведомства социального блока, работающим по направлениям закрепленных за ней нацпроектов. Назначение ее региональным координатором произведено по поручению вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

Несколькими днями ранее Гехт поручили курировать деятельность Главного управления молодежной политики Челябинской области (ГУМП), новой структуры правительства региона.