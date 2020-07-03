02 июля 2020

Первому заместителю челябинского губернатора добавили полномочий

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Алексей Текслер сдал пробный ЕГЭ по истории. Челябинск, гехт ирина
Ирине Гехт расширили полномочия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назначена координатором нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» в регионе. Соответствующее распоряжение подписал глава области Алексей Текслер.

«Назначить региональным координатором национальных проектов „Демография“, „Здравоохранение“, „Образование“, „Наука“ первого заместителя губернатора Челябинской области Гехт И.А.», — говорится в тексте документа.

В правительстве региона Гехт курирует министерства и ведомства социального блока, работающим по направлениям закрепленных за ней нацпроектов. Назначение ее региональным координатором произведено по поручению вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

Несколькими днями ранее Гехт поручили курировать деятельность Главного управления молодежной политики Челябинской области (ГУМП), новой структуры правительства региона.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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