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Самое актуальное в ХМАО на 9 июля. В Нижневартовске штурмовали поликлинику, глава нефтяной компании скрыла 590 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Полмиллиарда рублей скрыла от бюджета руководитель нефтяной компании Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жители Нижневартовска столпились в поликлинике, бизнесвумен обвинили в уклонении от налогов, обыски прошли в федерации шахмат, инспекторы ДПС проверили автобусы. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:

Жители Нижневартовска устроили очередь в поликлинике

  • Посетители поликлиники Нижневартовска создали огромные очереди, чтобы сдать экспресс-тесты на коронавирус и получить результат.
  • При этом в одном месте собираются как здоровые, так и больные люди, которые сдают кровь и забирают результаты. За прошедшие сутки положительный результат был у четверых человек.

В Сургуте проверили работу общественного транспорта

  • Сотрудники ДПС провели рейд, где проверили техническое состояние автобусов и маршруток, а также наличие аптечек, огнетушителей, антисептиков и масок.
  • Всего за этот рейд к административной ответственности привлекли 10 водителей, 4 должностных лица и 3 юридических.

Руководителя нефтяной компании обвинили в уклонении от уплаты налогов

  • В Югре возбуждено уголовное дело в отношении директора нефтесервисной компании, которая подозревается в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей.
  • По версии следствия, предпринимательница в период с января 2015 по декабрь 2017 года предоставляла налоговые декларации на добавленную стоимость с недостоверными сведениями.

Силовики произвели обыски в федерации шахмат ХМАО

  • В шахматной федерации 8 июля прошли обыски по факту незаконного вывода бюджетных средств.
  • На их основании фигурантом уголовного дела может стать экс-исполнительный директор федерации шахмат ХМАО Наталья Залевская.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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