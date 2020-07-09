Полмиллиарда рублей скрыла от бюджета руководитель нефтяной компании
Жители Нижневартовска столпились в поликлинике, бизнесвумен обвинили в уклонении от налогов, обыски прошли в федерации шахмат, инспекторы ДПС проверили автобусы. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:
Жители Нижневартовска устроили очередь в поликлинике
- Посетители поликлиники Нижневартовска создали огромные очереди, чтобы сдать экспресс-тесты на коронавирус и получить результат.
- При этом в одном месте собираются как здоровые, так и больные люди, которые сдают кровь и забирают результаты. За прошедшие сутки положительный результат был у четверых человек.
В Сургуте проверили работу общественного транспорта
- Сотрудники ДПС провели рейд, где проверили техническое состояние автобусов и маршруток, а также наличие аптечек, огнетушителей, антисептиков и масок.
- Всего за этот рейд к административной ответственности привлекли 10 водителей, 4 должностных лица и 3 юридических.
Руководителя нефтяной компании обвинили в уклонении от уплаты налогов
- В Югре возбуждено уголовное дело в отношении директора нефтесервисной компании, которая подозревается в уклонении от налогов на сумму в 590 млн рублей.
- По версии следствия, предпринимательница в период с января 2015 по декабрь 2017 года предоставляла налоговые декларации на добавленную стоимость с недостоверными сведениями.
Силовики произвели обыски в федерации шахмат ХМАО
- В шахматной федерации 8 июля прошли обыски по факту незаконного вывода бюджетных средств.
- На их основании фигурантом уголовного дела может стать экс-исполнительный директор федерации шахмат ХМАО Наталья Залевская.
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