Ира Овчинникова возглавляет фракцию «Единой России» в гордуме с начала работы созыва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городских структурах власти Екатеринбурга обсуждают возможность отставки руководителя фракции «Единая Россия» в гордуме Иры Овчинниковой. По замыслу авторов интриги, этот шаг должен зафиксировать победу администрации и ее сторонников в гордуме над оппонентами мэра Александра Высокинского в лице спикера Игоря Володина.

В конце июня депутаты приняли отчет мэра о его работе в 2019 году, хотя до этого в кулуарах представительного органа рассматривались самые разные сценарии, вплоть до дисквалификации Высокинского. После того, как мэр привлек на свою сторону представителей крупных ФПГ, ситуацию удалось разрешить. Через авторитетного бизнесмена, покровительствующего Володину, думское большинство убедили отказаться от планов.

«Мэром была одержана победа над Володиным, но она пока никак не закреплена: в любой момент могут начаться новые атаки. Поэтому сейчас обсуждаются варианты, как ослабить группу спикера», — описывает ситуацию источник URA.RU. По словам инсайдера, отставка Овчинниковой может служить этой цели — формально именно она контролирует депутатскую группу от «Единой России» (17 человек).

«С партийной точки зрения Овчинникова формально находится над Володиным и должна влиять на его позицию по принципиальным вопросам. Но фактически она является исполнителем его воли. В этом плане к ней есть претензии, учитывая, что изначально она, как и Высокинский, рассматривалась как креатура губернатора», — объясняет источник URA.RU.

Решение о смене руководителя фракции «ЕР» должно пройти через голосование депутатов-единороссов. Это, по мнению источника URA.RU в гордуме, может стать проблемой для желающих сместить Овчинникову: большинство депутатов от «ЕР» с минимальным перевесом (в один-два голоса) по-прежнему лояльно Володину.

На момент публикации сама Овчинникова не ответила на звонок корреспондента, Володин, находящийся в отпуске, так же недоступен для комментариев. В разговоре с URA.RU лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что отставка Овчинниковой не обсуждается: «В июне был заслушан отчет о деятельности фракции в 2019 году. Видно, что, во-первых, был проделан большой объем работы, во-вторых, — роль фракции „Единой России“ в гордуме возрастает, и это говорит о хорошей работе руководителя фракции».