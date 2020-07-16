Приговор Ленинского районного суда Перми Галине Постаноговой устоял в кассационной инстанции Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Седьмой кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор экс-руководителю пермского территориального управления Росимущества Галине Постаноговой. Об этом URA.RU рассказала сама Постаногова, пояснив, что жалобу прокурора не удовлетворили. До этого в конце декабря 2019 года Пермский краевой суд также оставил без удовлетворения апелляционную жалобу прокуратуры.

«Все это (доказывание своей правоты, добросовестности и профессионализма) отняло почти 3 года моей жизни, но не сомневаюсь, что виновные в этом ангажированном деле понесут заслуженное наказание», — рассказала URA.RU Постаногова. Она пояснила, что не ожидала иного результата. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили URA.RU, что пока не ознакомились с решением кассационной инстанции и поэтому не готовы комментировать его.

После вынесения оправдательного приговора и после того, как он вступил в законную силу (в декабре 2019 года), экс-чиновница получила право на компенсацию от государства за необоснованное уголовное преследование. Также личные извинения за это должен принести прокурор.

В 2017 году в отношении экс-чиновницы было возбуждено уголовное дело, ее обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Постаногова, возглавляя краевое Росимущество, передала компании «Капитал-Девелопмент» восемь земельных участков, причинив ущерб государству в сумме не менее 72 млн рублей. Земли принадлежали федеральному предприятию «Племзавод „Верхнемуллинский“» (признано банкротом). Сама обвиняемая называла уголовное преследование незаконным. В октябре 2019 года Ленинский районный суд Перми оправдал Постаногову, не найдя в ее действиях состава преступления.