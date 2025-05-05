В Пермском крае в День Победы запретят продавать алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер штрафа для нарушителей достигает 300 тысяч рублей
Размер штрафа для нарушителей достигает 300 тысяч рублей Фото:

В Перми в День Победы будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушение данного требования влечет наложение административного штрафа. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

«В соответствии с постановлением Правительства не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Пермского края. В том числе, на территории Перми 9 Мая», — сообщает администрация города в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что 1 мая в Пермском крае также была запрещена продажа алкогольной продукции. К нарушителям применялись все те же санкции. 

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В Перми в День Победы будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушение данного требования влечет наложение административного штрафа. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. «В соответствии с постановлением Правительства не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Пермского края. В том числе, на территории Перми 9 Мая», — сообщает администрация города в telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало о том, что 1 мая в Пермском крае также была запрещена продажа алкогольной продукции. К нарушителям применялись все те же санкции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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