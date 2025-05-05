В Пермском крае в День Победы запретят продавать алкоголь

В Перми в День Победы будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Нарушение данного требования влечет наложение административного штрафа. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
«В соответствии с постановлением Правительства не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Пермского края. В том числе, на территории Перми 9 Мая», — сообщает администрация города в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что 1 мая в Пермском крае также была запрещена продажа алкогольной продукции. К нарушителям применялись все те же санкции.
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