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Летом 2020 года запланирована премьера сериала «Хороший человек» Константина Богомолова. В основу сюжета легла история «ангарского маньяка», сообщает « Федеральное агентство новостей ».

Ранее следователи доказали причастность бывшего полицейского к 81 убийству и трем покушениям на убийство женщин. Кровавые преступления Попков совершал в период с 1992 по 2010 годы. Задержали его в 2012 году. Сейчас маньяк отбывает пожизненное наказание в Торбеевском централе. По информации Lenta.ru маньяк устал от колонии, поэтому признался в новых убийствах, чтобы развеяться и съездить на следственные эксперименты. Сейчас Попкова этапировали в СИЗО-1 Иркутска.

«Следственным управлением СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в городе Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей», — рассказали в ведомстве. На допросе серийный маньяк признался, что другую жертву он убил в 1998 году. Ранее об этих преступлениях Попков не сообщал.

Бывший полицейский из Иркутска Михаил Попков, за которым числятся десятки жертв, признался в убийствах еще двух женщин. По одному из преступлений «ангарскому маньяку» уже предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области.

Осужденный написал явку с повинной, чтобы устроить себе «отпуск» Фото: Анна Майорова © URA.RU

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