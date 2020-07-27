По словам инсайдеров агенства, заболевшие есть в двух детсадах Тобольска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родители детского сада №40 Тобольска (Тюменская область) считают, что местные врасти скрывают вспышку коронавируса в учебном заведении. О том, что инфекцией заразились двое воспитателей учебного учреждения, а детсад продолжает работать, они сообщили URA.RU на условиях анонимности.

«В нашей группе коронавирусом заразились двое воспитателей, оба ушли на больничный. Нас тоже посадили на карантин, но официально никакой вспышки у нас нет», — возмущаются они. По словам родителей, садик продолжает работать — на изоляцию ушла только одна дежурная группа. «Говорят даже, что есть заболевшие среди детей, но сказать точно, правда это или нет, никто не может — все молчат», — переживают они. По словам инсайдера агентства в Тобольске, в детском саду № 40 города действительно зарегистрировано два случая коронавируса. «Также есть случаи заражения в детском саду №1 Тобольска. Однако речь о вспышке инфекции пока не идет — считается, что она регистрируется в случае, если заболеют более пяти человек», — передает он.

В оперативном штабе по Тюменской области информацию о вспышках не подтвердили. «По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области вспышки новой коронавирусной инфекции в детских садах №1, № 40 не зарегистрировано», — сообщили они агентству.

Ранее URA.RU сообщало, что у двоих сотрудников уватского отдела ГИБДД МВД РФ выявлен коронавирус. По версии инсайдеров, из-за того, что тест на определение наличия инфекции проводился в частной клинике, официальный диагноз им не выставлен, одному из них пришлось брать отпуск за свой счет. За последние сутки в Тюменской области зарегистрировано 98 новых случаев заболевания, с начала пандемии в регионе заболело 5389 человек.