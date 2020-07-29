Глава ГУ МВД Андрей Сергеев (справа) может перейти на должность заместителя челябинского губернатора Алексея Текслера (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В ГУ МВД по Челябинской области проводится проверка. В регион приехали инспекторы из министерства внутренних дел, сообщил URA.RU источник в полицейском главке.

«Московская проверка началась. Она касается кадровой службы. Генерал [начальник ГУ МВД по региону] Андрей Сергеев в отпуске», — рассказал собеседник.

Другой инсайдер предположил, что Сергеев может не вернуться из отпуска на прежнее место работы. «Ходят слухи, что генерал не вернется. Он готовится или к переводу в другой регион, или к гражданской должности», — полагает источник.

Среди мест продолжения карьеры Сергеева называлась должность руководителя полицейского главка в другом регионе, а также должность чиновника в Челябинской области. В частности, в структуре южноуральского правительства вакантна ставка вице-губернатора — министра общественной безопасности. Она освободилась после того, как в конце апреля уволился Олег Климов.

В правительстве Челябинской области свободна ставка Олега Климова (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным URA.RU, в структуре правительства готовятся изменения. Бывшую ставку Климова усилят. Его преемник будет вице-губернатором, который останется куратором министерства общественной безопасности, а также получит в подчинение Главное управление юстиции, за работу которого пока отвечает вице-губернатор Сергей Сушков.

В пресс-службе ГУ МВД по региону воздержались от комментариев информации о проверке и отпуске шефа. «Что касается слухов о возможном переводе, то мы слухи в принципе не комментируем», — добавили в главке.