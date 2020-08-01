01 августа 2020

Экономист оценил идею банков списывать деньги со старых счетов. «Перестают быть вашими»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, сбербанк, банкомат, пластиковые карты, мастеркард
Инициатива банков могла возникнуть на фоне недавнего предложения Минфина изымать «неподтверждённые» деньги в пользу ПФР, считает эксперт Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Российские банки хотят получить право снимать комиссию и кредитные платежи со счета клиента в случае, если с ним не получается связаться на протяжении года. Доктор экономических наук Константин Ордов считает, что такие идеи подталкивают к мысли: «деньги, которые вы принесли в банк, перестают быть вашими».

«Может быть, банки решили «экспроприацией под сурдинку» заняться? Запустить руку в чужой карман заманчиво, подобные идеи всегда вызывают инициативу, — рассказал Ордов в интервью «Вечерней Москве». Он считает, что такая инициатива могла возникнуть из-за недавнего предложения Минфина изымать «неподтверждённые» деньги в пользу Пенсионного фонда России (ПФР).

По мнению эксперта, в современном мире не может быть проблем со связью. Тем более, что каждый клиент банка оставляет полную информацию о себе. Также Ордов обратил внимание на возникающий в данной ситуации банковский парадокс, когда при открытии счёта или вклада к клиенту вопросов у кредитного учреждения не возникает, но при изъятии денег внезапно могут потребовать справку об их источнике.

Ранее стало известно о том, что банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные о которых не удалось обновить, даже если последние не выходят на связь. Инициативу поддерживают крупнейшие кредитные организации России.

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Экономика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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