Майор полиции займется имиджем депутатов думы Екатеринбурга

Не исключено, что Ирина Каргаполова, работавшая в МВД перейдет на работу в гордуму Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, майор полиции Ирина Каргаполова уходит со службы в органах внутренних дел с 17 августа, сообщили URA.RU несколько источников. Информацию также подтвердила сама Каргаполова. По данным агентства, в скором времени она может возглавить пресс-службу гордумы Екатеринбурга — переговоры по этому поводу продолжаются.

«Каргаполова — в числе возможных кандидатов, сейчас с ней идет общение, окончательного ответа она пока не дала», — поделился инсайдер. По словам другого источника, Каргаполова, скорее всего, откажется от работы в представительном органе. «Я пока просто ухожу [со службы] по собственному желанию. Вариантов [развития карьеры] достаточно. Пока отдыхаю и присматриваюсь», — сказала Каргаполова в разговоре с URA.RU.

Уже известно, что ее место займет Олеся Куляне, до этого работавшая инспектором по пропаганде в городском ГИБДД. «Кадровая ротация личного состава отделов полиции и непосредственно аппарата городского УМВД находится в ведении начальника горуправления полковника Озерова, за исключением его самого, заместителей и начальников ОП. То, что определенные изменения в подразделении, отвечающим за взаимодействие с масс-медиа, планируются — это правда», — прокомментировал URA.RU перестановки Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Как писало URA.RU, место пресс-секретаря гордумы Екатеринбурга стало вакантным с конца июля, когда Дмитрий Егоркин перешел на работу в свердловское заксобрание. Подбором его преемников занимаются четыре человека: спикер гордумы Игорь Володин, вице-спикер Виктор Тестов, руководитель аппарата Алексей Ситник и советник губернатора Анатолий Шарапов.