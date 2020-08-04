Депутаты ЗС приняли закон о минимальном прожиточном минимуме и отменили штрафы за нарушение режима самоизоляции — медики не получили доплаты и массово уходили на больничные — в Екатеринбурге построят новый микрорайон. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:
Прожиточный минимум для пенсионеров области не изменился
- Депутаты заксобрания региона приняли закон об установлении регионального прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год. Эта сумма не изменилась по сравнению с текущим годом — 9 311 рублей.
Медработники двух больниц области не получили «коронавирусные» надбавки, полиция разберется с недобросовестными медиками
- Медсестры госпиталя ветеранов войн и сотрудники ЦГБ Верхней Салды заявили о том, что не получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, которые больны коронавирусом. Замгубернатора Павел Креков сообщил, что в этом виновато руководство учреждений.
- Силовики проверяет случаи, когда во время карантина по коронавирусу медики массово брали больничные и работали в частных клиниках. УМВД Екатеринбурга уже возбудило несколько уголовных дел.
Депутаты отменили штраф за нарушение режима самоизоляции
- Депутаты регионального законодательного собрания на заседании 4 августа отменили статью закона об административных правонарушениях. Теперь граждан не будут штрафовать за нарушение указа губернатора о противодействии коронавирусной инфекции.
В Екатеринбурге появится новый микрорайон
- В Октябрьском районе Екатеринбурга появится новый микрорайон «Истокский». Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время инспекции города. Градоначальник также уточнил, что для создания новой административной единицы застройщикам придется обеспечить это место инфраструктурой.
Губернатор Куйвашев ушел в отпуск
- Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в двухнедельный отпуск. Обязанности главы региона на это время будет выполнять первый замгубернатора Алексей Орлов.
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