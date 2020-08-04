04 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 5 августа. Коронавирусные штрафы отменили, в Екатеринбурге появится новый микрорайон

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Октябрьскому району. Екатеринбург, высокинский александр, кейльман екатерина
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал создание нового микрорайона «Истокский» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты ЗС приняли закон о минимальном прожиточном минимуме и отменили штрафы за нарушение режима самоизоляции — медики не получили доплаты и массово уходили на больничные — в Екатеринбурге построят новый микрорайон. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 5 августа — в обзоре URA.RU:

Прожиточный минимум для пенсионеров области не изменился

Медработники двух больниц области не получили «коронавирусные» надбавки, полиция разберется с недобросовестными медиками

Депутаты отменили штраф за нарушение режима самоизоляции

В Екатеринбурге появится новый микрорайон

  • В Октябрьском районе Екатеринбурга появится новый микрорайон «Истокский». Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время инспекции города. Градоначальник также уточнил, что для создания новой административной единицы застройщикам придется обеспечить это место инфраструктурой.

Губернатор Куйвашев ушел в отпуск

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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