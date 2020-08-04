В Тюменской области — резкий скачок цен на бензин

Жители Тобольска заметили, что стоимость АИ-95 на местных АЗС продолжает расти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области — резкий скачок стоимости бензина на АЗС компании «Газпромнефть». Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» сообщили жители Тобольска. Они опасаются, что к концу года стоимость литра АИ-95 может вырасти до 50 рублей и выше.

«Что происходит с ценами на бензин? Ещё 19 июня АИ-95 стоил 46.10, стабильно, раз в полмесяца поднимали на пару десятков копеек и вот сегодня заметила, что АИ-95 стоит уже 47.10. Такими темпами, к зиме будем отдавать все 50 рублей за литр», — написала в своей публикации Александра Витковска.

В комментариях к публикации большинство пользователей с ней согласились. «Это только в Тюменской области процветает. В Свердловской, Пермской — стоимость АИ-95 от 42 до 45 рублей. Причём, бензин качественней», — заявил Александр Сабитов. «В Сургуте давно уже 48 рублей», — отметил Дмитрий Подлесный. «Тоже заметила, что с начала июня бензин четвертый раз дорожает», — пояснила Лениза Тимиргалиева.

Получить оперативный комментарий ситуации в компании «Газпромнефть» URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос отправлен в УФАС по Тюменской области.