Авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы Санкт-Петербург — Челябинск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Урал. Новые возможности

Партия Прилепина выиграла суд — авиакомпания «Россия» запускает ежедневные рейсы Челябинск-Санкт-Петербург — экологи проверят туристов на озерах — чемпионат России пройдет в Челябинске — экс-чиновник отказался сотрудничать со следствием. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:

Партия «За правду!» добилась отмены действий избиркома

Региональное отделение партии «За правду!» писателя Захара Прилепина через суд добилось восстановления в списках кандидатов Игоря Емельянова и Сергея Бобылева на выборах в законодательное собрание региона.



Авиакомпания «Россия» открывает ежедневные рейсы Санкт-Петербург — Челябинск

Прямые ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в ряд городов УрФО, в том числе и Челябинск, запускает авиакомпания «Россия». Это связано с возрастающим интересом пассажиров к этому направлению.



Экологи проверят туристов на популярных озерах

В Челябинской области 8 и 9 августа пройдут рейды на особо охраняемых озерах, где отдыхает большое количество туристов. Экологи проследят, чтобы отдыхающие не рубили деревья и не мусорили.



Челябинск примет крупное спортивное мероприятие

С 8 по 13 сентября в Челябинске пройдет Чемпионат России по легкой атлетике. Это первое массовое мероприятие, которое может состояться в Челябинске с начала пандемии по коронавирусу.



Подельнику экс-мэра Челябинска продлили арест

Бывшему начальнику управления капстроительства Челябинска Евгению Пашкову, который проходит по делу о получении взяток с экс-мэром Евгением Тефтелевым, на судебном заседании 6 августа продлили срок содержания в СИЗО до 10 октября. Он отказался от сотрудничества со следствием.