06 августа 2020
05 августа 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 7 августа. Рейсов в Санкт-Петербург станет больше, Челябинск ждет массовое спортивное событие

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы Санкт-Петербург — Челябинск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Урал. Новые возможности

Партия Прилепина выиграла суд — авиакомпания «Россия» запускает ежедневные рейсы Челябинск-Санкт-Петербург — экологи проверят туристов на озерах — чемпионат России пройдет в Челябинске — экс-чиновник отказался сотрудничать со следствием. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 7 августа — в обзоре URA.RU:

Партия «За правду!» добилась отмены действий избиркома

Авиакомпания «Россия» открывает ежедневные рейсы Санкт-Петербург — Челябинск

Экологи проверят туристов на популярных озерах

Челябинск примет крупное спортивное мероприятие

Подельнику экс-мэра Челябинска продлили арест

  • Бывшему начальнику управления капстроительства Челябинска Евгению Пашкову, который проходит по делу о получении взяток с экс-мэром Евгением Тефтелевым, на судебном заседании 6 августа продлили срок содержания в СИЗО до 10 октября. Он отказался от сотрудничества со следствием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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