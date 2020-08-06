На Среднем Урале впервые с начала пандемии COVID-19 шестой день подряд число новых случаев заражения инфекцией не превышает 200 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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180 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. На Среднем Урале впервые с начала пандемии COVID-19 шестой день подряд число новых случаев заражения инфекцией не превышает 200.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 231. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 90 человек. Общее число выписанных достигло 18314. Зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 315», — уточнили в свердловском оперштабе.

Всего в регионе на 7 августа зарегистрировано 21 905 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Состояние 112 пациентов оценивается как тяжелое, 111 из них находятся в реанимации, в том числе 60 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых случаев была выявлена в Екатеринбурге — 112 пациентов с COVID-19.

Благодаря тенденции к снижению числа новых случаев коронавируса (2 августа — 199, 3 августа — 196, 4 августа — 182, 5 августа — 181, 6 августа — 182) регион может претендовать на введение нового этапа снятия ограничений. Последний раз длительное время число новых случаев не превышало 200 в период с 22 по 26 июня.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к конкретному месту заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заболевания, они указаны в виде цифры.