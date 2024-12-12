В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за снегопада. Скрин

13 декабря 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Цены выросли на 150-300 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге утром 13 декабря выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который начался со вчерашнего вечера. В среднем стоимость поездки подорожала на 150-300 рублей. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Поездка от Эльмаша до центра резко подорожала на 200 рублей, а саму машину агрегатор предлагает ждать порядка десяти минут и дольше», — сказал собеседник. По словам другого, проехаться от железнодорожного вокзала до Южного Автовокзала стало дороже, чем обычно, на 300 рублей. Ранее синоптик Алексей Пулин предупредил о ежедневных снегопадах в Екатеринбурге до 14 декабря, при этом пик осадков, по его словам, прогнозируется именно на 13 декабря. К концу недели прирост снежного покрова может составить десять сантиметров. Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 13 декабря выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который начался со вчерашнего вечера. В среднем стоимость поездки подорожала на 150-300 рублей. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Поездка от Эльмаша до центра резко подорожала на 200 рублей, а саму машину агрегатор предлагает ждать порядка десяти минут и дольше», — сказал собеседник. По словам другого, проехаться от железнодорожного вокзала до Южного Автовокзала стало дороже, чем обычно, на 300 рублей. Ранее синоптик Алексей Пулин предупредил о ежедневных снегопадах в Екатеринбурге до 14 декабря, при этом пик осадков, по его словам, прогнозируется именно на 13 декабря. К концу недели прирост снежного покрова может составить десять сантиметров.