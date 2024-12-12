12 декабря 2024

В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за снегопада. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, такси, пассажир, непогода, высадка пассажиров
Цены выросли на 150-300 рублей Фото:

В Екатеринбурге утром 13 декабря выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который начался со вчерашнего вечера. В среднем стоимость поездки подорожала на 150-300 рублей. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Поездка от Эльмаша до центра резко подорожала на 200 рублей, а саму машину агрегатор предлагает ждать порядка десяти минут и дольше», — сказал собеседник. По словам другого, проехаться от железнодорожного вокзала до Южного Автовокзала стало дороже, чем обычно, на 300 рублей.

Ранее синоптик Алексей Пулин предупредил о ежедневных снегопадах в Екатеринбурге до 14 декабря, при этом пик осадков, по его словам, прогнозируется именно на 13 декабря. К концу недели прирост снежного покрова может составить десять сантиметров.

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В Екатеринбурге утром 13 декабря выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который начался со вчерашнего вечера. В среднем стоимость поездки подорожала на 150-300 рублей. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Поездка от Эльмаша до центра резко подорожала на 200 рублей, а саму машину агрегатор предлагает ждать порядка десяти минут и дольше», — сказал собеседник. По словам другого, проехаться от железнодорожного вокзала до Южного Автовокзала стало дороже, чем обычно, на 300 рублей. Ранее синоптик Алексей Пулин предупредил о ежедневных снегопадах в Екатеринбурге до 14 декабря, при этом пик осадков, по его словам, прогнозируется именно на 13 декабря. К концу недели прирост снежного покрова может составить десять сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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