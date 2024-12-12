Замглавы Екатеринбурга рассказал, как будут следить за скоростью транспорта

В Екатеринбурге следить за графиком выхода на линию общественного транспорта будет новая Центральная диспетчерская система. За нарушения перевозчикам грозят штрафы, сказал замглавы уральской столицы по финансам Андрей Корюков.
«Центральная диспетчерская система будет отслеживать движение пассажирского транспорта, включать зеленую линию, чтобы транспорт проходил быстрее в пиковые нагрузки. Есть и санкции за несвоевременность выхода на линию, за несоблюдение графика», — поделился Корюков в эфире ОТВ.
Ранее он заявлял, что самым главным является эффективность графика выхода транспорта на линию. Также Андрей Корюков высказался об еще одном поднятии зарплат для водителей, причинах их дефицита и отсутствии денег на вторую ветку метро Екатеринбурга.
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