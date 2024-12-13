«Стал ненужным свидетелем»: таинственно пропавшего в Сочи свердловчанина мог убить силовик

Отец подозревает полицейского в убийстве екатеринбуржца, пропавшего летом в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, девушка, женщина, полиция, мвд россии
Трагедия произошла в Сочи Фото:

Загадочно пропавшего летом в Сочи 36-летнего екатеринбуржца Александра Кузнецова, тело которого нашли 19 сентября, мог убить сотрудник правоохранительных органов (официально это не подтверждено). Такую версию в беседе с URA.RU озвучил его отец.

«У меня был хороший сын. Сам купил квартиру, машину. Завел семью. А его просто так убили. За это должны ответить. Я считаю, что к этому может быть причастен один из сотрудников ППС. В районе, где нашли [труп], обитает много наркоманов, силовики там постоянно работают. Возможно, наш сын оказался ненужным свидетелем», — сказал собеседник агентства.

Останки Александра нашли в лесу на склоне в Адлере рядом с коттеджем по улице Кишиневской, 29. Отец думает, что их туда могли подкинуть. СКР считает, что произошел несчастный случай. По версии силовиков, у мужчины произошел приступ, после которого он упал и ударился головой, сказал отец Кузнецова.

В Сочи Александр приехал с женой и дочкой. 6 июня он посадил их на поезд, а сам должен был улететь в Екатеринбург на следующий день. Однако после этого он перестал выходить на связь. Последний его звонок был в 112, но ему якобы не ответили, говорили корреспонденту близкие. 14 декабря Кузнецова похоронят.

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Загадочно пропавшего летом в Сочи 36-летнего екатеринбуржца Александра Кузнецова, тело которого нашли 19 сентября, мог убить сотрудник правоохранительных органов (официально это не подтверждено). Такую версию в беседе с URA.RU озвучил его отец. «У меня был хороший сын. Сам купил квартиру, машину. Завел семью. А его просто так убили. За это должны ответить. Я считаю, что к этому может быть причастен один из сотрудников ППС. В районе, где нашли [труп], обитает много наркоманов, силовики там постоянно работают. Возможно, наш сын оказался ненужным свидетелем», — сказал собеседник агентства. Останки Александра нашли в лесу на склоне в Адлере рядом с коттеджем по улице Кишиневской, 29. Отец думает, что их туда могли подкинуть. СКР считает, что произошел несчастный случай. По версии силовиков, у мужчины произошел приступ, после которого он упал и ударился головой, сказал отец Кузнецова. В Сочи Александр приехал с женой и дочкой. 6 июня он посадил их на поезд, а сам должен был улететь в Екатеринбург на следующий день. Однако после этого он перестал выходить на связь. Последний его звонок был в 112, но ему якобы не ответили, говорили корреспонденту близкие. 14 декабря Кузнецова похоронят.
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© Служба новостей «URA.RU»
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