В Свердловскую область завезли 560 миллионов клещей

В отличие от обычных лесных клещей энтомофаги полезны для человека и природы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловскую область за минувший год было завезено более 5,6 миллионов клещей-энтомофагов. Такой информацией с URA.RU поделились в Уральском управлении Россельхознадзора.

«За 2024 год под контролем нашего управления в регион ввезено 561 600 125 энтомофагов. Кроме них, прибыло 504 шмелиных семьи», — объяснили специалисты.

Клещи-энтомофаги нужны для защиты растений от вредителей. Они поедают взрослых особей и личинок таких опасных насекомых, как паутинный клещ, белокрылка и трипс. Их используют в закрытом и открытом грунте при выращивании ягод, овощей и цветов. Как ранее объяснял агентству агроном Сергей Строгинов, энтомофаги в отличии от химикатов не причиняют природе вред.