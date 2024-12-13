В Свердловскую область завезли 560 миллионов клещей

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Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
В отличие от обычных лесных клещей энтомофаги полезны для человека и природы Фото:

В Свердловскую область за минувший год было завезено более 5,6 миллионов клещей-энтомофагов. Такой информацией с URA.RU поделились в Уральском управлении Россельхознадзора.

«За 2024 год под контролем нашего управления в регион ввезено 561 600 125 энтомофагов. Кроме них, прибыло 504 шмелиных семьи», — объяснили специалисты.

Клещи-энтомофаги нужны для защиты растений от вредителей. Они поедают взрослых особей и личинок таких опасных насекомых, как паутинный клещ, белокрылка и трипс. Их используют в закрытом и открытом грунте при выращивании ягод, овощей и цветов. Как ранее объяснял агентству агроном Сергей Строгинов, энтомофаги в отличии от химикатов не причиняют природе вред.

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В Свердловскую область за минувший год было завезено более 5,6 миллионов клещей-энтомофагов. Такой информацией с URA.RU поделились в Уральском управлении Россельхознадзора. «За 2024 год под контролем нашего управления в регион ввезено 561 600 125 энтомофагов. Кроме них, прибыло 504 шмелиных семьи», — объяснили специалисты. Клещи-энтомофаги нужны для защиты растений от вредителей. Они поедают взрослых особей и личинок таких опасных насекомых, как паутинный клещ, белокрылка и трипс. Их используют в закрытом и открытом грунте при выращивании ягод, овощей и цветов. Как ранее объяснял агентству агроном Сергей Строгинов, энтомофаги в отличии от химикатов не причиняют природе вред.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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