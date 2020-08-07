В «Талибане» оценили сообщения о сговоре с Россией против США

Информация о том, что Россия подкупила боевиков «Талибана» (запрещенная организация в РФ) не соответствует действительности. Об этом журналистам заявил официальный представитель политофиса движения Сухель Шахин.
По его словам, эти заявления были переданы кабульским департаментом нацбезопасности некоторым журналистам из США, а также ряда европейских стран. «В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления», — цитирует Шахина РИА «Новости».
За последнее время газета The New York Times выпустила несколько материалов о сотрудничестве России и «Талибана». Сначала СМИ опубликовало недостоверную информацию о попытках России заплатить афганским боевикам за убийство американских военных. После этого газета назвала имя человека, который якобы служил связным между российскими властями и талибами.
Ранее разведка США опровергла статью о сговоре. Об этом написал лично президент Америки Дональд Трамп. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков согласился с заявлением американского лидера.
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