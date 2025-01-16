Губернатор Воронежской области рассказал о разрушениях на нефтебазе после атаки ВСУ

Этой ночью украинские военные запустили более десяти дронов в сторону Воронежской области, что привело к разрушениям на нефтебазе в Лискинском районе. Подробностями атаки поделился губернатор региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью территорию трёх районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало», — написал глава в своем telegram-канале.
Он добавил, что сейчас несколько пожарных бригад занимаются тушением возгорания. В работе задействовано до нескольких десятков единиц техники. Также отдельно были привлечены два пожарных поезда. Причем изначально предполагался риск повторной атаки со стороны Украины, но обошлось. ВСУ запустили более десятка дронов по РФ.
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