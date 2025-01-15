Экономист объяснил слухи о заморозке вкладов в России

Идеологические противники России активно распространяют дезинформацию о возможной заморозке вкладов граждан, однако эти слухи не имеют под собой реальной основы. Об этом заявил Андрей Лобода, экономист и директор по коммуникациям BitRiver, в интервью агентству «Прайм».
«Они не осознают, что нагнетание темы в формате аналитики слухов только играет на руку дестабилизации информационного фона, экономической и политической ситуации в стране», — отметил Лобода. Экономист подчеркнул, что распространение таких недостоверных сообщений началось после победы президента РФ Владимира Путина на выборах и усилилось осенью через ангажированные telegram-каналы.
Лобода также заверил, что российская финансовая система остается устойчивой к различным шокам, а экономика страны продолжает расти быстрее мирового среднего уровня. Вложения в банковские депозиты, по его мнению, останутся выгодными до начала весны.
Слухи о заморозке вкладов россиян в банках, которые активно обсуждались в социальных сетях, были опровергнуты высшими официальными лицами, включая главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Они заявили, что такие меры не рассматриваются и не обсуждаются.
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