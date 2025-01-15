15 января 2025

Экономист объяснил слухи о заморозке вкладов в России

Экономист Лобода: противники России лгут об угрозе заморозки вкладов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слухи о заморозке вкладов нацелены на дестабилизацию положения в стране
Слухи о заморозке вкладов нацелены на дестабилизацию положения в стране Фото:

Идеологические противники России активно распространяют дезинформацию о возможной заморозке вкладов граждан, однако эти слухи не имеют под собой реальной основы. Об этом заявил Андрей Лобода, экономист и директор по коммуникациям BitRiver, в интервью агентству «Прайм».

«Они не осознают, что нагнетание темы в формате аналитики слухов только играет на руку дестабилизации информационного фона, экономической и политической ситуации в стране», — отметил Лобода. Экономист подчеркнул, что распространение таких недостоверных сообщений началось после победы президента РФ Владимира Путина на выборах и усилилось осенью через ангажированные telegram-каналы.

Лобода также заверил, что российская финансовая система остается устойчивой к различным шокам, а экономика страны продолжает расти быстрее мирового среднего уровня. Вложения в банковские депозиты, по его мнению, останутся выгодными до начала весны.

Слухи о заморозке вкладов россиян в банках, которые активно обсуждались в социальных сетях, были опровергнуты высшими официальными лицами, включая главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Они заявили, что такие меры не рассматриваются и не обсуждаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Идеологические противники России активно распространяют дезинформацию о возможной заморозке вкладов граждан, однако эти слухи не имеют под собой реальной основы. Об этом заявил Андрей Лобода, экономист и директор по коммуникациям BitRiver, в интервью агентству «Прайм». «Они не осознают, что нагнетание темы в формате аналитики слухов только играет на руку дестабилизации информационного фона, экономической и политической ситуации в стране», — отметил Лобода. Экономист подчеркнул, что распространение таких недостоверных сообщений началось после победы президента РФ Владимира Путина на выборах и усилилось осенью через ангажированные telegram-каналы. Лобода также заверил, что российская финансовая система остается устойчивой к различным шокам, а экономика страны продолжает расти быстрее мирового среднего уровня. Вложения в банковские депозиты, по его мнению, останутся выгодными до начала весны. Слухи о заморозке вкладов россиян в банках, которые активно обсуждались в социальных сетях, были опровергнуты высшими официальными лицами, включая главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Они заявили, что такие меры не рассматриваются и не обсуждаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...