Разведка США признала фейком данные о сговоре России с талибами

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После публикации посольство РФ в Вашингтоне сообщало, что в адрес российских дипломатов стали поступать угрозы . А главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев заявил URA.RU, что статья NYT может грозить введением новых санкций .

Ранее газета The New York Times выпустила материал, в котором сообщалось о неком подразделении военной разведки РФ, которое побуждало боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) нападать на военных международной коалиции в Афганистане. К такому выводу якобы пришли спецслужбы США после допросов захваченных террористов. По данным издания, сведения об этом были представлены Трампу еще несколько месяцев назад, а Совет нацбезопасности США обсуждал эту тему в марте. При этом в самом «Талибане» опровергали сообщения о связях с Россией, передает RT .

«Разведка только что сообщила мне, что эта информация не была признана достоверной, а потому об этом не сообщили мне или вице-президенту», — написал Трамп. Он предположил, что эти сообщения могли быть созданы с целью очернить республиканцев, и назвал The New York Times, опубликовавшую статью на эту тему, лживым изданием.

Разведка США признала недостоверными сообщения о попытках России якобы заплатить афганским боевикам за убийство американских военных. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил, что данные о связях РФ с боевиками были признаны фейком Фото: wikimedia.org/The White House

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