РКН зафиксировал сотни миллионов утечек данных о россиянах

В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, содержащих более 710 миллионов записей о россиянах. Об этом журналистам рассказали в ведомстве.
«В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей», — передает РИА Новости. Журналисты ссылаются на слова представителей ведомства.
Еще в декабре 2024 года глава Роскомнадзора Андрей Липов отмечал, что ведомство успешно сотрудничает с операторами сотовых связей в вопросах защиты персональных данных россиян, передает «Национальная служба новостей». Один из предложенных способов — сокращение числа абонентов в целом. С текущего года на одного россиянина может быть зарегистрировано не более 20 СИМ-карт.
Также российский президент Владимир Путин вводил в прошлом году штрафы за массовые утечки. Для юридических лиц он составляет не мене 15 миллионов рублей. РКН продолжает работу над снижением утечек. Ситуацию усугубляет популярность нейросетей, сообщает 360.Ru.
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