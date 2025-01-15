Bloomberg: Канада готова начать торговую войну с США и объявила о пошлинах

Канада готовится ввести пошлины на американские товары на сумму 105 миллиардов долларов в ответ на возможные торговые ограничения со стороны США, сообщает Bloomberg. Это станет реакцией на аналогичные меры, которые может предпринять избранный президент Дональд Трамп против канадских товаров.
«Канада составила предварительный список из произведенных в США товаров стоимостью 150 миллиардов канадских долларов (105 миллиардов долларов), которые она обложит пошлинами. Это случится, если избранный президент Дональд Трамп решит ввести пошлины на канадские товары», — пишет Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Премьер-министры большинства канадских провинций также выразили готовность сотрудничать для разработки мер в ответ на возможные торговые ограничения США. Однако премьер-министр Альберты Даниэль Смит отказалась поддержать предложенные идеи налогообложения и сокращения экспорта энергоносителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.