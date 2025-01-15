15 января 2025

IO: Франция втайне провела учения по вводу войск на Украину

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По данным Intelligence Online, в учениях учувствовали 3200 военных
По данным Intelligence Online, в учениях учувствовали 3200 военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Французские вооруженные силы провели осенью тайные учения, направленные на подготовку возможного развертывания на Украине. В ходе учений с названием «Персей» были задействованы боевики спецназа, операторы БПЛА и кибербойцы, сообщает портал Intelligence Online.

«Боевики спецназа, операторы БПЛА и кибербойцы французской армии в течение нескольких дней осенью проводили учения по оперативной подготовке на секретном полигоне. В ходе учений под названием „Персей“ на неделю были мобилизованы все силы Командования наземных специальных миссий для проверки личного состава и техники», — сообщили журналисты.

В статье говорится, что к учениям привлекли около 3200 военнослужащих. Проходили они на территории, «топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева», уточняется в материале. В ходе учений акцент был сделан на использовании тактических дронов и эффективности систем объединения данных в условиях боевых действий высокой интенсивности.

Ранее URA.RU сообщало, что 15 января Россия и Украина обменялись пленными бойцами. 25 российских бойцов будут доставлены в страну для прохождения лечения и реабилитации. Главное об СВО на Украине — в материале URA.RU.

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Французские вооруженные силы провели осенью тайные учения, направленные на подготовку возможного развертывания на Украине. В ходе учений с названием «Персей» были задействованы боевики спецназа, операторы БПЛА и кибербойцы, сообщает портал Intelligence Online. «Боевики спецназа, операторы БПЛА и кибербойцы французской армии в течение нескольких дней осенью проводили учения по оперативной подготовке на секретном полигоне. В ходе учений под названием „Персей“ на неделю были мобилизованы все силы Командования наземных специальных миссий для проверки личного состава и техники», — сообщили журналисты. В статье говорится, что к учениям привлекли около 3200 военнослужащих. Проходили они на территории, «топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева», уточняется в материале. В ходе учений акцент был сделан на использовании тактических дронов и эффективности систем объединения данных в условиях боевых действий высокой интенсивности. Ранее URA.RU сообщало, что 15 января Россия и Украина обменялись пленными бойцами. 25 российских бойцов будут доставлены в страну для прохождения лечения и реабилитации. Главное об СВО на Украине — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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