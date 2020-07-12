Пушков поддержал слова Трампа о лживости американских СМИ

Сенатор считает, что нет оснований не верить президенту США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор от Пермского края Алексей Пушков согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что американские СМИ распространяют недостоверную информацию. Поводом для этого послужили, в том числе, публикации в газете The New York Times, где сообщается о связях России с талибами.

«Когда президент США называет американские СМИ „фейк ньюс“, нет оснований ему не верить. Тем более, что фейками были и данные о наличии ОМУ у Ирака, и обвинения Каддафи в геноциде ливийцев, и утверждения о применении Дамаском зарина, и ложь о событиях на Украине», — приводит слова Пушкова Life .

За последнее время газета The New York Times выпустила несколько материалов о сотрудничестве России и «Талибана» (организация запрещена в РФ. Сначала СМИ опубликовало недостоверную информацию о попытках России заплатить афганским боевикам за убийство американских военных. После этого газета назвала имя человека, который якобы служил связным между российскими властями и талибами.

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