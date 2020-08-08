Зеленский пообещал не вмешиваться в выборы в США

Украина не будет вмешиваться в американские выборы, сказал Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен вмешиваться в выборы в США, призвав граждан страны воздержаться от любой деятельности, связанной с этой избирательной кампанией. Заявление главы государства опубликовано на его telegram-канале.

«К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются „сенсационные данные“ о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в американские выборы, поскольку это нанесет ущерб «доверительным и искренним партнерским отношениям с США». В конце глава государства добавил, что репутация страны стоит гораздо больше, чем репутация отдельно взятого политика. «Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды», — заключил Владимир Зеленский.

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