В Перми коронавирус подтвержден у каждого 247 жителя города Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 августа, — 250-й день с момента выявления коронавируса и 160-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 922 853 (+4 969) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 6982 (+67) человек, выздоровел 4 931 (+31) пациент, зафиксировано 306 летальных исходов (186 — непосредственно от COVID-19).

Распространение коронавируса в регионе ускорилось. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Пермском крае увеличился. Несмотря на снижение числа новых случаев заболевания COVID-19 в выходные, общий прирост по сравнению с предыдущими днями увеличивается . Сейчас коэффициент Rt в Прикамье достиг 1,03. Также за сутки в регионе зафиксировано три летальных исхода (два — непосредственно от COVID-19).

Новые случаи заражения выявлены в 13 муниципалитетах Пермского края. 43 из 67 заболевших являются жителями Перми . По три человека заразились в Березниках, Кунгуре, Чердыни, Соликамске, Орде и Пермском районе. По одному случаю заболевания COVID-19 выявлено в Лысьве, Добрянке, Чайковском, Юсьве, Кудымкаре и Кунгуре. В Косе до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Инфекция возвращается в Пермь. В среднем, по региону COVID-19 уже подтвержден у каждого 380 жителя. В краевой столице, Октябрьском, Пермском районе и Губахе процент заражения коронавирусом выше общекраевого. Инфекция выявлена у каждого 247, 93, 326 и 378 жителя, соответственно. Самый низкий процент заражения среди жителей Звездного, Кочево, Елово, Красновишерска и Александровска. Здесь заболевание подтверждено у каждого 2388-3357 жителя.

В Пермском крае больницы возвращаются к плановому приему пациентов. С начала августа более тысячи коек для COVID-пациентов перепрофилировали для обычных пациентов . Всего к крае планируется оставить около полутора тысяч мест для больных с коронавирусом. Сейчас в обычных режим переведены Пермская центральная районная больница, ГКБ № 6, краевая больница имени Вагнера, краевая детская клиническая больница, краевой госпиталь ветеранов, краевая психиатрическая больница, а также больны Кизела, Лысьвы и Октябрьского.

Тесты на коронавирус сделали 350 тысяч жителей Пермского края. Всего в регионе проведено более 400 тысяч исследований на COVID-19 . В среднем, ежедневно проводится около 3,3 тысяч тестов. Их производят лаборатории краевого центра по борьбе со СПИД, инфекционной больницы, станции переливания крови и краевой клинической больницы.